Vesper Medical, Inc. ein privates Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen im Bereich venöser Stents zur Behandlung peripherer Gefäßerkrankungen entwickelt, gab heute die Berufung von Mark J. Garcia, MD, FSIR, FACR, zum Chief Medical Officer bekannt.

"Dr. Garcia hat unseren Vorstand, dem er in den letzten zwei Jahren als unabhängiger Director angehörte, durch seine langjährige klinische Erfahrung in der Behandlung tiefer Venenerkrankungen bereichert. Wir freuen uns sehr, dass er unser Managementteam als Chief Medical Officer ergänzt", sagte Bruce Shook, President und CEO von Vesper Medical. "Marks Rolle als Vordenker im Bereich der Behandlung tiefer Venenerkrankungen, seine Teilnahme an zahlreichen klinischen Studien und seine große Erfahrung bei endovaskulären Operationen werden im Zuge der klinischen Studien mit unserem venösen Stent-Portfolio Vesper DUOsehr wertvoll für uns sein."

"Es ist ein Privileg, das Team von Vesper Medical zu ergänzen und an der Entwicklung dieses innovativen Stent-Designs mitzuwirken, um die mit der tiefen Venenmechanik verbundenen anatomischen Herausforderungen zu bewältigen", kommentierte Dr. Garcia. "Ich freue mich darauf, dieses venöse Stent-Portfolio der nächsten Generation weiterzuentwickeln, das die Lebensqualität von Patienten verbessern kann, die an den schweren Auswirkungen einer tiefen Venenerkrankung leiden."

Dr. Garcia, ein führender interventioneller Radiologe, war Medical Director des Center for Comprehensive Venous Health und Chief of Interventional Radiology bei Christiana Care Health Services in Newark (Delaware). Er ist der Gründer und derzeitige Medical Director von EndoVascular Consultants in Wilmington (Delaware). Zuvor war er zudem Chief Medical Officer bei Merit Medical, einem Unternehmen, das Einwegprodukte für interventionelle Verfahren entwickelt. Dr. Garcia hat seinen Abschluss in Medizin am Thomas Jefferson Medical College, seinen MS in Genetik an der University of Illinois (Chicago) und seinen BS in Biologie an der Arizona State University erworben.

Über Vesper Medical

Vesper Medical ist ein privates Medizintechnikunternehmen, das Therapien für tiefe Venenerkrankungen vorantreibt und ein hochdifferenziertes, speziell entwickeltes venöses Stent-Portfolio entwickelt, um die mit den Becken- und Oberschenkelvenen verbundenen vielfältigen anatomischen Herausforderungen zu bewältigen. Vesper Medical ist eine Ausgliederung von Intact Vascular, Inc., einem Unternehmen, das sich der Innovation in der Behandlung peripherer arterieller Erkrankungen verschrieben hat. Weitere Informationen finden Sie unter vespermedical.com.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Hinblick auf die Entwicklung der Produkte von Vesper Medical, die potenziellen Vorteile und Eigenschaften solcher Produkte sowie die Erwartungen des Unternehmens an seine Aussichten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Diese Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Vesper Medical übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren.

ACHTUNG: Das Gerät ist nicht für den Verkauf oder die Verwendung in den Vereinigten Staaten zugelassen.

Vesper DUO ist eine Marke von Vesper Medical, Inc.

