Viktor&Rolf laden mit Flowerbomb Midnight zu einer neuartigen olfaktorischen Reise ein, einer sinnlichen und geheimnisvollen Blütenexplosion, zum Leben erweckt durch Schauspielerin Anya Taylor-Joy.



Die 22-jährige in den USA geborene Schauspielerin mit britisch-argentinischen Wurzeln sorgt 2019 mit fünf Filmen für frischen Wind in der Filmbranche. Von Rollen in Glass, Radioactive, Playmobil: The Movie, Here Are The Young Men bis hin zu dem in Kürze erscheinenden X-Men-Spin-Off The New Mutants sowie der fünften Staffel von Peaky Blinders leiht sie darüber hinaus einem Charakter in der anstehenden Netflix-Produktion Age of Resistance ihre Stimme. Ihre ausgefallenen Darbietungen garantieren die Wandlung von aufstrebender Jungschauspielerin zum Hollywood-Star.



"Anya Taylor-Joy ist der Inbegriff dessen, was unser neuer femininer Duft ausdrücken soll - auf einzigartige Weise verkörpert sie das Rätselhafte, Stärke sowie Multidimensionalität", so Viktor Horsting und Rolf Snoeren.



In der von Inez&Vinoodh gefilmten Flowerbomb Midnight-Kampagne verkörpert Taylor-Joy den modernen, kraftvollen Archetypen einer Blumengöttin. In Schleier gehüllt steigt sie zunächst aus den Tiefen des Flowerbomb Midnight-Flakons empor. Ihre Metamorphose beginnt um Mitternacht: nach Befreiung suchend entledigt sie sich ihrer üppigen Kleiderpracht und erscheint in einer Explosion aus Haute Couture-Blüten aus schwarzem Satin. Die Kampagne unterliegt dem Motto aufwallender Weiblichkeit und spielt mit geheimnisvoller Ambivalenz, um eine Frau zu enthüllen, die sich selbst verwirklicht.



Taylor-Joy sagt es klar: "Als ich das Licht der Welt erblickte, loderte ein kleines Feuer in mir" - und dieses Feuer ist in der verführerischen und kraftvollen Flowerbomb Midnight-Kampagne spürbar. "Als Viktor&Rolf auf mich zugingen, erfüllte mich dies durch und durch mit Demut, es war, als ob ich träumte. Ich hege große Bewunderung für Viktor&Rolfs künstlerisches Vermögen und glaube, dass unser Sinn für Ästhetik identisch ist - von Düften war ich sowieso von jeher besessen."



Flowerbomb Midnight ist eine revolutionäre brandneue Erweiterung der Viktor&Rolf-Duftfamilie. Der Duft, der von Viktor&Rolf und vier angesehenen (IFF) Parfumeuren geschaffen wurde - Dominique Ropion, Domitille Michalon-Bertier, Carlos Benaïm und Fanny Bal, stellt ein edles Zusammenspiel aus zwei perfekt aufeinander abgestimmten unverwechselbaren Duftakkorden dar: geheimnisvolles Night-Blooming Jasmine Living verbunden mit Patchouli und Musk, die wie eine zweite Haut empfunden werden. Werden diese beiden Komponenten miteinander vereint, so entsteht ein Duft voller Möglichkeiten und Kontraste. Kraftvoll fruchtige Noten von Johannisbeere und Granatapfelaromen erstrahlen inmitten einer berauschend blumigen Herznote, die von Night-Blooming Living dominiert wird. Bergamotte verleiht dem Ganzen ein frisches, pikantes Aroma, das durch würzig-aromatischen rosa Pfeffer abgerundet wird. Eine Kopfnote aus Praline, Patchouli, weiche Vanilleakkorde und pudrig-weißer Moschus verschmelzen zu einer nachklingenden Duftkreation.



Flowerbomb Midnight ist in einem edlen, ultramodernen granatenförmigen Flakon enthalten. Die Form des Flakons verkörpert Leidenschaft und Stärke, was auf einzigartige Weise durch tiefstrukturierten, schwarzen Metalllack dargestellt wird.



