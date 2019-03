Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone will sich Kreisen zufolge mittels einer Wandelanleihe Geld für die geplante Übernahme der Kabelnetze von Liberty Global besorgen. Dabei sei die Rede von einer Höhe über mindestens drei Milliarden Euro, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit Berufung auf Insider. Es könnte sein, dass Vodafone diesen Schritt bereits am Dienstag ankündigt. Vodafone selbst wollte sich dazu nicht äußern.

Vodafone hatte im Frühjahr 2018 angekündigt, die Kabelnetze von Liberty Global - in Deutschland unter dem Namen Unitymedia tätig - auch in Ungarn, Tschechien und Rumänien für insgesamt etwa 18,4 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Die Wettbewerber Deutsche Telekom und Telefonica Deutschland sehen die Fusion kritisch.

Die EU-Wettbewerbshüter haben bei der geplanten Übernahme auch Bedenken angemeldet. Der milliardenschwere Deal könne den Wettbewerb zwischen den sich verschmelzenden Unternehmen ausschalten und negative Folgen haben, teilte die EU-Kommission Mitte Dezember mit. Daher sei nun eine vertiefte Prüfung eingeleitet worden. Die EU-Kommission hat dafür 90 Arbeitstage Zeit./stk

