Positive Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche haben am Montag für weitere Kursgewinne am US-Aktienmarkt nicht mehr gereicht. Im Gegenteil: Nach einem zunächst freundlichen Auftakt mit in der Spitze 26 155 Punkten sackte der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial im Verlauf zunehmend ab. Zuletzt verlor er beim Stand von 25 639,57 Punkten 1,49 Prozent. Auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 , die im frühen Handel noch frische Jahreshochs markierten hatten, büßten deutlich ein.

Dass auf positive Nachrichten nun Kursverluste folgten, sei Beleg dafür, dass eine Lösung im nun schon Monate andauernden Handelskonflikt der beiden Großmächte inzwischen an der Börse eingepreist sei, kommentierte ein Markttteilnehmer.

China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Laut Medienberichten könnten die Handelsgespräche schon in wenigen Wochen zu einem Ergebnis führen. Dem voraussichtlich für Ende März geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping komme damit eine immense Bedeutung zu, sagte ein Analyst./ajx/stk

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0262 2019-03-04/19:25