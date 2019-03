Vossloh Aktiengesellschaft: Dr.-Ing. Volker Kefer legt Aufsichtsratsmandat nieder DGAP-Ad-hoc: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Vossloh Aktiengesellschaft: Dr.-Ing. Volker Kefer legt Aufsichtsratsmandat nieder 04.03.2019 / 19:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Herr Dr.-Ing. Volker Kefer hat heute sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Vossloh AG aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Dr.-Ing. Kefer für die gute Zusammenarbeit. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Herr Ulrich M. Harnacke übernimmt zunächst die Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats wird sich unmittelbar mit einer geeigneten Nachfolge befassen. Auf dieser Basis wird der Aufsichtsrat voraussichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Vossloh AG am 22. Mai 2019 einen entsprechenden Wahlvorschlag unterbreiten. Kontakt: Vossloh Aktiengesellschaft Investor Relations Dr. Daniel Gavranovic Tel.: +49-2392-52-609 E-Mail: Investor.relations@vossloh.com 04.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft Vosslohstr. 4 58791 Werdohl Deutschland Telefon: +49 (0)2392 52 - 359 Fax: +49 (0)2392 52 - 219 E-Mail: investor.relations@vossloh.com Internet: www.vossloh.com ISIN: DE0007667107 WKN: 766710 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 783637 04.03.2019 CET/CEST ISIN DE0007667107 AXC0266 2019-03-04/19:44