Prometric soll globalen Zugang und Sicherheit des Vorzeigeprogramms optimieren

Nach einem umfangreichen Vergabeverfahren beauftragte das CFA Institute, der führende globale Berufsverband für professionelle Investoren und Investmentmanager, das weltweit führende Unternehmen für die Testverwaltungsbranche Prometric, als Hauptauftragnehmer mit der Umstellung seines Level-I-Programms auf ein computergestütztes Prüfungssystem (CBT) ab 2021.

In dieser Funktion nutzt Prometric sein umfassendes internationales Netzwerk mit über 700 professionellen, sicheren Teststandorten, seine erheblichen fortlaufenden Investitionen in technologische Innovationen und seine bewährten, evidenzbasierten Betriebsprozesse, um Kandidaten für die CFA-Zertifizierung eine außergewöhnliche Erfahrung während des gesamten Testzyklus zu bieten. Mehr als 200 führende Zertifizierungsstellen haben sich bereits an Prometric gewandt, um die Umstellung von papierbasierten auf computergestützte Prüfungen erfolgreich durchzuführen. Diese Erfahrung liefert ein umfassendes Verständnis der Umstellungsrisiken sowie bewährter Tools, Techniken und Prozesse, die eine erfolgreiche Migration sicherstellen. Heute führt Prometric im Auftrag seiner Kunden über 7 Millionen Examen jährlich durch.

"Wir sind stolz, dass das CFA Institute Prometric als strategischen Lieferanten mit der digitalen Umstellung des CFA-Programms beauftragt hat", so Charlie Kernan, President und CEO bei Prometric. "Wie das CFA Institute hat auch Prometric ein beharrliches Engagement für Servicequalität und hohe Exaktheit bei der Leistungserbringung gegenüber seinen Klienten und deren Kunden demonstriert. Wir freuen uns darauf, eng mit dem CFA-Zertifizierungsteam bei der erfolgreichen Einführung der CFA Program-Prüfung Level I zusammenzuarbeiten."

Computergestützte Prüfverfahren bieten globalen Zertifizierungsstellen wie dem CFA Institute zahlreiche Vorteile: Mit computergestützten Plattformen können Prüfungsstellen Examen mit den verschiedensten Elementtypen erstellen und den Examensinhalt in einem Format präsentieren, mit dem Fachkräfte vertraut sind. Der Einsatz einer robusten, integrierten Lösung für die Entwicklung und Durchführung von Prüfungen stellt sicher, dass der Inhalt schnell und effizient auf verteilten Testnetzwerken erstellt und weitergeleitet werden kann, sodass die Qualität und Integrität der Examen für die Kandidaten gewährleistet sind. Das CBT-Konzept bietet außerdem die Möglichkeit, Testprogramme in einem festgelegten Verwaltungsfenster oder als kontinuierliches Prüfverfahren durchzuführen. Je nach Anforderungen des Programms können die Prüfungen an stationären oder mobilen Standorten stattfinden.

"Für uns hat die Einhaltung des Standards des CFA-Charters oberste Priorität. Entscheidende Aspekte für das Verfahren sind die Wahrung der Sicherheit und die hohen Erwartungen an die Kandidaten", erklärte Paul Smith, CFA, President und CEO des CFA Institute. "Dies ist eine natürliche Entwicklung in der Art und Weise, wie wir unsere Programme entwickeln und durchführen. Computergestützte Prüfungen sind Teil einer größeren digitalen Transformation des CFA Programms, mit dem wir eine globale Führungsposition in der Investment-Management-Branche einnehmen wollen. Außerdem stärken sie unsere globale Relevanz und spiegeln die Investitionspraxis im heutigen Tätigkeitsfeld wieder."

Über Prometric

Prometric unterstützt Prüfstellen weltweit dabei, ihre Zertifizierungsprogramme durch Lösungen für die Testentwicklung und -durchführung voranzubringen, die Standards im Hinblick auf Qualität und Service-Exzellenz setzen. Prometric vertritt ein umfassendes und zuverlässiges Konzept bei der Beratung, Entwicklung, Verwaltung und Durchführung von Programmen in einer integrierten, technologiebasierten Umgebung, sei es in einem hochsicheren Prüfungsnetzwerk mit über 180 teilnehmenden Ländern oder in Form von bequemen Online-Prüfservices. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.prometric.com, oder folgen Sie uns auf Twitter unter @PrometricGlobal und www.linkedin.com/company/prometric/.

CFA Institute

Das CFA Institute, führender globaler Berufsverband für professionelle Investoren und Investmentmanager, setzt internationale Maßstäbe in Sachen professionelle Standards und Weiterbildung. Die Organisation engagiert sich für höchste professionelle und ethische Standards in der Investmentbranche und ist eine respektierte Wissensquellen in der globalen Finanzindustrie. Wir wollen eine Umgebung schaffen, in der die Interessen der Investoren im Vordergrund stehen, Märkte optimal funktionieren und Ökonomien wachsen. Der Berufsverband umfasst über 161.000 CFA Charterholder in 163 Ländern und Regionen weltweit. Das CFA Institute betreibt neun Niederlassungen und ist mit 154 Lokalverbänden weltweit vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cfainstitute.org, oder folgen Sie uns auf Twitter unter @CFAInstitute sowie auf Facebook.com/CFAInstitute.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190304005936/de/

