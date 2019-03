Straubing (ots) - Da den Sozialdemokraten bei Abfassung ihres neuen Sozialstaats-Verständnisses klar gewesen sein muss, dass nur wenig davon in der Koalition durchzusetzen sein wird, hat man damit wohl von Anfang an das Ende der Koalition anvisiert. Und bei Lichte besehen ist es denn wohl auch besser, man trennt sich. Alles andere würde auf eine ständige Blockade hinauslaufen, welche die Politikverdrossenheit nur noch weiter steigern würde. Die jeweiligen, nunmehr doch recht unterschiedlichen Politikansätze von Union und SPD den Bürgern zur Wahl zu stellen - das wäre die wohl einzige Möglichkeit, ein über zwei Jahre drohendes Patt zu verhindern.



