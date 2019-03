Nach zunächst wenig Bewegung zum Handelsauftakt am Montag haben US-Staatsanleihen im Verlauf Kursgewinne verzeichnet. Am Aktienmarkt drehten die Kurse rasch ins Minus.Konjunkturseitig gab es nur Kennzahlen zu den Bauausgaben in den USA, die im Dezember überraschend gefallen waren. Hinweise auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...