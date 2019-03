HAMILTON (Bermuda), March 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Maiden Holdings, Ltd. ("Maiden") und Maiden Reinsurance Ltd., einer Tochtergesellschaft von Maiden ("Maiden Re"), unterzeichnet hat. Gemäß der Vereinbarung schließt eine Tochtergesellschaft von Enstar einen Rückversicherungsvertrag ab, der ungünstige Entwicklungen in Bezug auf die Quotenrückversicherungsverträge von Maiden Re mit AmTrust Financial Services, Inc. ("AmTrust") und ihren Tochtergesellschaften für eingetretene Verluste ab oder vor dem 31. Dezember 2018 versichert, die über einen Selbstbehalt in Höhe von 2,44 Mrd. USD hinausgehen. Dieser Betrag kann auf der Grundlage der endgültigen Jahresendreserven von Maiden für das zugrunde liegende Geschäft bis zu einer Grenze von 675 Mio. USD angepasst werden. Die von Maiden Re zu zahlende Prämie beträgt 500 Mio. US-Dollar. Mit unmittelbarer Wirkung nach Unterzeichnung der Vereinbarung haben die Parteien ihre jeweiligen Verpflichtungen gemäß ihrer zuvor veröffentlichten Vereinbarung vom 9. November 2018 im Zusammenhang mit den Quotenvereinbarungen von Maiden Re und AmTrust aufgehoben.

Der Abschluss der Transaktion ist unter anderem von behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung verschiedener Abschlussbedingungen abhängig. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2019 abgeschlossen werden.

Über Enstar

Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von ungefähr 16,6 Milliarden US-Dollar, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Kontinentaleuropa, Australien und an anderen internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungen anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat Enstar über 90 Unternehmen und Portfolios übernommen. Zu den aktiven Underwriting-Geschäften von Enstar gehören die StarStone-Unternehmensgruppe, eine mit A- bewertete, weltweit anerkannte Spezialversicherungsgruppe mit mehreren globalen Underwriting-Plattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und zeichnet. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen über die Absicht, die Überzeugung oder die aktuellen Erwartungen von Enstar und der Geschäftsleitung des Unternehmens. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die zukünftige Unternehmensleistung darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Aussagen abweichen. Insbesondere ist Enstar möglicherweise nicht in der Lage, die vorgeschlagenen Transaktionen unter den oben genannten Bedingungen oder anderen akzeptablen Bedingungen oder überhaupt aufgrund einer Reihe von Faktoren abzuschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Versäumnis, staatliche und behördliche Genehmigungen zu erhalten oder andere Abschlussbedingungen zu erfüllen. Zusätzliche wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Formular 10-K von Enstar für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr zu finden und werden hierin durch Bezugnahme aufgenommen. Darüber hinaus verpflichtet sich Enstar nicht dazu, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekanntzugeben, um jegliche Änderungen an den Erwartungen des Unternehmens in Bezug darauf oder Änderungen an den Ereignissen, Bedingungen, Umständen oder Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.