AutoSTATS erschließt das Potenzial zur Erfassung von Tracking-Daten aus jedem Spiel sei es aus Vergangenheit oder Gegenwart

STATS, der weltweit führende Anbieter von Sportdaten und -informationen, gab heute die offizielle Markteinführung von AutoSTATS bekannt, der ersten künstlichen Intelligenz (KI) und Computer-Vision-Technologie, die umfassende Spieler-Tracking-Daten über jede Sendung liefert.

AutoSTATS nutzt die neuesten Funktionen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens, um die Verfolgung mit X/Y-Koordinaten zu automatisieren, Spieler und Ball zu unterscheiden und die Bewegungen der Spieler auf dem Platz oder Spielfeld zu koordinieren. Die Technologie hat die Fähigkeit, umfassende Daten zu Spielern und Teamleistung direkt vom Video aus zu verfolgen und öffnet die Tür zur Rückverfolgung früherer Spiele, wenn keine optischen Tracking-Lösungen verfügbar waren.

"Im Jahr 2009 war STATS das erste Unternehmen, das optische Spieler-Tracking-Kameras an den Dachbalken der NBA-Stadien installierte und die damals tiefsten Spieler-Tracking- und Teamdaten erfasste", so Dr. Helen Sun, Technologieleiterin bei STATS. "Seit der ersten Installation unserer SportVU-Technologie sind Tracking-Daten zu einem integralen Bestandteil der Spielvorbereitung für Trainer, Analysten, Medien und Fans in fast allen Profisportarten geworden. Da die Spielerortung jedoch nur in Stadien mit optischen Tracking-Kameras verfügbar ist, besteht eine enorme Lücke hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit."

AutoSTATS hat bereits damit begonnen, Tracking-Daten für ausgewählte College-Basketballspiele in der Saison 2018-19 zu sammeln, wo optische Tracking-Lösungen begrenzt sind. Infolgedessen unterzeichnete die Orlando Magic kürzlich einen exklusiven Vertrag mit STATS, wodurch die Magic das einzige NBA-Team mit Zugang zu AutoSTATS-Daten ist, die für College-Scouting verwendet werden.

STATS hat auch damit begonnen, AutoSTATS mithilfe von OpenPose, einem Produkt, das unter Lizenz der Carnegie Mellon University hergestellt wird, eine neue Ebene hinzuzufügen. OpenPose erschließt neue Ebenen von Körperhaltungsinformationen und bietet eine tiefere Qualität der Spieler-Tracking-Daten wie Körperposition, Schussform, Drehmoment und andere Aspekte des Spiels.

"STATS hatte das Glück, über die umfassendste Sammlung an Sportdaten sowie die meisten Spieler-Tracking-Daten der Welt zu verfügen-beginnend beim ersten optisch verfolgten Fußballspiel im Jahre 1999", so Dr. Patrick Lucey, Vizepräsident für KI bei STATS. "Mithilfe unserer jahrelangen Forschung im Bereich KI und maschinelles Lernen konnten wir diese Daten in AutoSTATS einbinden und dem Computer neue Aspekte des Spiels schneller vermitteln. Diese neue Technologie hat die Fähigkeit, mehr Daten und Erkenntnisse freizusetzen, als jedes Sportunternehmen jemals sammeln konnte."

Das preisgekrönte KI-Team von STATS veröffentlichte seit 2016 16 Beiträge und eine Vielzahl von Patenten. Das Team und die Forschungstätigkeiten wurden auf den weltweit renommiertesten KI-Konferenzen ausgezeichnet.

"AutoSTATS ist eine völlig neue Technologie, die ohne die Entwicklung der robusten Technologien für KI, Computer-Vision und maschinelles Lernen, über die wir heute verfügen, nicht verfügbar wäre", so Dr. Sun. "Während STATS 1981 als kleines Unternehmen für Sportdaten und Analytik gegründet wurde, sind wir zu einem KI-zentrierten ‚Software as a Business'-Unternehmen geworden, das die Datengenerierung auf Grundlage von Fanbindung, Sportwetten, Teamleistung und Computer Vision verbessert. Unsere Vision und unsere Produktstrategie basieren auf einer Kultur der furchtlosen Innovation, die neu definiert, wie Sport konsumiert, verstanden und gespielt wird. Ich bin so stolz darauf, wie AutoSTATS diesen Antrieb verkörpert."

