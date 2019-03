Übernahme festigt Einstieg von FLIR in Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge für militärische, öffentliche und kritische Infrastruktur

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) hat heute bekannt gegeben, dass es seine bereits angekündigte Übernahme von Endeavor Robotic Holdings, Inc. abgeschlossen hat, einem führenden Entwickler kampferprobter, taktisch unbemannter Bodenfahrzeuge (unmanned ground vehicles, UGVs) für den weltweiten Markt für die militärische, öffentliche und kritische Infrastruktur, der von Arlington Capital Partners für 382 Mio. US-Dollar veräußert wurde.

Mit Sitz im Bezirk Boston exportierte Endeavor, früher unter dem Namen iRobot Defense Security bekannt, mehr als 7.000 UGVs an Kunden in mehr als 55 Ländern. Die äußerst wendigen und einfach zu bedienenden Endeavor Bodenroboter werden mit fortschrittlicher Sensortechnik und modernen Antrieben zur Bombenentschärfung, -erkennung, -inspektion und zur Unterstützung von Truppen, der Polizei und industriellen Anwendern beim Umgang mit gefährlichen Materialien verwendet, die auf Abstand gehalten werden müssen. Endeavor ist einer der größten UGV-Anbieter für das US-amerikanische Verteidigungsministerium, weiterhin ein entscheidender Lieferant unbemannter Systeme für die rasante Modernisierung weltweiter Anlagen für den militärischen Betrieb und zur Gesetzesdurchsetzung.

"Mit der Übernahme von Endeavor wird FLIR zu einem führenden Anbieter von unbemannten Luft- und Bodenlösungen, die Kampfpiloten sowie Fachleute für öffentliche Sicherheit und kritische Infrastruktur unterstützen", sagte Jim Cannon, President und CEO von FLIR Systems. "Wir freuen uns, Endeavor im Team von FLIR begrüßen zu dürfen und unsere Mission zur Entwicklung innovativer Technologien voranzutreiben, die Leben retten und Lebensgrundlagen schützen."

Endeavor gehört jetzt zur Geschäftseinheit von FLIR für unbemannte Systeme und integrierte Lösungen für Regierungs- und Verteidigungsgeschäfte. Die Transaktion wird wahrscheinlich den angepassten Gewinn pro Aktie von FLIR Systems im Jahr 2019 um 0,03 US-Dollar, später ansteigend, verwässern, da in Verbindung mit der Übernahmefinanzierung Fremdkapitalkosten anfallen.

Über FLIR Systems

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilsonville, Oregon. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Sensorsystemen, die die Wahrnehmung verbessern, das Bewusstsein schärfen und dazu beitragen, Leben zu retten, die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schützen. Die Vision von FLIR Systems mit seinen fast 3.900 Mitarbeitern ist es, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen, indem es Wärmebildkameras und angrenzende Technologien nutzt, um innovative, intelligente Lösungen für Sicherheit und Überwachung, Umwelt- und Zustandsüberwachung, Freizeitaktivitäten im Freien, maschinelles Sehen, Navigation und erweiterte Bedrohungserkennung anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.flir.com. Folgen Sie uns auch unter @flir

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können Wörter wie "annehmen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen" und "glauben" sowie ähnliche Wörter und Ausdrücke enthalten und die Annahmen umfassen, die diesen Aussagen zugrunde liegen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die teilweise auf möglicherweise falschen Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten unter anderem Aussagen über den voraussichtlichen Zeitpunkt und Abschluss der genannten Übernahmen; die voraussichtlichen Auswirkungen der Übernahme, einschließlich der Kosten in Verbindung mit der Transaktion, den Auswirkungen der Finanzierung der Transaktion sowie die ausdrücklichen und implizierten Vorteile der Übernahme; die Vorteile der übernommenen Technologien und Fähigkeiten sowie die Pläne und Erwartungen für die übernommene Geschäftseinheit; das Risiko, dass die Parteien möglicherweise nicht die notwendigen behördlichen Genehmigungen erhalten; die Risiken in Bezug auf eine Änderung in der Unternehmensführung als Ergebnis der Übernahme und sonstige Aussagen, die keine Tatsachen aus der Unternehmenshistorie sind. Diese Aussagen stellen keine Gewährleistung für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die sich schwer vorhersagen lassen. Die tatsächlichen Folgen und Ergebnisse können daher aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder prognostiziert wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden, und FLIR Systems übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung. Weiterhin übernimmt FLIR keine Verantwortung für Änderungen an diesem Dokument, die durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienstanbieter vorgenommen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

