Freiburg (ots) - (...) Sollte es tatsächlich zu einem Abbau von 20.000 oder noch mehr Stellen kommen, wäre es der größte Kahlschlag in Deutschland seit Jahren. Will das die Bundesregierung und ein sozialdemokratischer Finanzminister wirklich fördern und zulassen? (...) Überhaupt: Politisch getriebene Fusionen bergen das Scheitern in sich. Allein die betriebswirtschaftliche Logik sollte ausschlaggebend sein. Im Fall von Deutscher Bank und Commerzbank ist sie nicht zu erkennen. http://mehr.bz/25vy (BZ Plus)



