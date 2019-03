Die Bayer-Aktie konnte in der vergangenen Wochen weiteren Boden gutmachen und sich über 70 Euro festsetzen. Wir hatten in unserem Videonewsletter seit September 2018 immer wieder Produkte vorgestellt, die nun alle voll ausgezahlt werden. Aktuell empfehlen wir Bullen einen Discount-Call mit der WKN DC0UGP. Der Anleger erhält aktuell 34 Prozent Rendite, wenn Bayer am 18.09.2019 über 68 Euro notiert. Deutlich optimistischer sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...