=== *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Essen *** 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis (14:00 BI-PK), München *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 49,2 zuvor: 49,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 1. Veröff.: 49,8 zuvor: 47,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 53,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 51,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 51,0 10:00 IT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 49,0 zuvor: 50,1 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2026 mit Kupon von 0,10% über 750 Mio EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:30 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association of orporate Directors New England Chapter, Boston 14:00 NL/Takeaway.com NV, ao HV zur Übernahme der drei deutschen Essenlieferdienste von Delivery Hero, Amsterdam *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 1. Veröff.: 56,2 zuvor: 54,2 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 57,2 Punkte zuvor: 56,7 Punkte *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember (ursprünglich 25.1.2019) PROGNOSE: -7,9% gg Vm zuvor: +16,9% gg Vm 18:20 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnungsrede zur ITB Berlin *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - EU/Treffen von EU-Chefunterhändler Barnier mit dem britischen Brexit-Minister Barclay und dem obersten Rechtsberater der Londoner Regierung, Cox, Brüssel - CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Quartalsbericht - CN/Nationaler Volkskongress, Jahresversammlung, Peking ===

