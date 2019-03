Die magische Hürde zwischen 1350 und ^370 $ die Unze stand kurz davor überwunden zu werden, was nicht klappte. Der letzte Versuch lief parallel zu der Nervosität an den Märkten und den politischen Ungewissheiten und der Rückzug des Goldes signalisiert wiederum, dass die Konstellation sich entspannt. 1289 $ die Unze sind so eine Art Warteschleife. Kein Handlungsbedarf, solange diese magischen Grenzen nicht überschritten werden. Erst dann wird es interessant.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info