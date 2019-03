MEDIENMITTEILUNG

Ausserordentliche GV von Panalpina findet am 5. April 2019 in Basel statt

Der Verwaltungsrat von Panalpina hat entschieden, am 5. April 2019 eine ausserordentliche Generalversammlung durchzuführen sowie den Antrag der Aktionärin Ernst Göhner Stiftung (EGS) zu unterstützen, der vorsieht, den Standard "One Share - One Vote" umzusetzen, um die Corporate Governance des Unternehmens weiter zu verbessern.

Die ausserordentliche Generalversammlung wird am 5. April 2019 im Congress Center Basel durchgeführt und um 14:00 Uhr beginnen.

In der Absicht, den Aktionären die Registrierung im Aktienbuch zu vereinfachen, wurde entschieden, den formalen Einladungsbrief erst am 15. März 2019 zu verschicken und das Aktienbuch in Übereinstimmung mit Panalpinas Statuten am 14. März 2019 (17:00 Uhr) zu schliessen.

Am 25. Februar 2019 stellte die EGS den Antrag, die Statuten von Panalpina dahingehend anzupassen, dass die Eintragungsbeschränkung von 5% und die Stimmrechtsbeschränkung von 5% aufgehoben werden, um so die Corporate Governance des Unternehmens weiter zu verbessern.

