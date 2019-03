Kontinuierliche Umsatz- und Gewinnsteigerung

Medienmitteilung: Geschäftsjahr 2018

Das Wichtigste der Lindt & Sprüngli Gruppe in Kürze

Umsatz +5,5% auf CHF 4,313 Mrd. (+5,1% organisch)

Operativer Gewinn (EBIT) +6,9% auf CHF 636,7 Mio.; EBIT-Marge 14,8% (+20bp)

Reingewinn +7,6% auf CHF 487,1 Mio.; Umsatzrendite 11,3% (VJ 11,1%)

Erhöhung der Dividende um +7,5% auf CHF 1000 / Namenaktie, CHF 100 / PS

Operativer Cash Flow CHF 651,6 Mio.; +10,3%

Kilchberg, 5. März 2019 - Lindt & Sprüngli gelang es im Geschäftsjahr 2018 erneut, in einem herausfordernden Marktumfeld den soliden Wachstumskurs fortzusetzen und die führende Position im Premium-Schokoladenmarkt weiter auszubauen. Der Umsatz der Lindt & Sprüngli Gruppe erreichte 4,313 Milliarden Schweizer Franken, was einer Steigerung von +5,5% entspricht. Das organische Wachstum betrug +5,1% und lag damit in der angestrebten Zielgrösse. Lindt & Sprüngli gewann in allen Ländern Marktanteile dazu. Der solide Wachstumskurs der Gruppengesellschaften legte wiederum die Basis für ein erfolgreiches operatives Jahr: Um +6,9% verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) der Gruppe auf 636,7 Millionen Schweizer Franken. Auch die Betriebsgewinnmarge konnte nochmals auf 14,8% gesteigert werden. Entsprechend erhöhte sich der Reingewinn um +7,6% auf 487,1 Millionen Schweizer Franken, womit eine Umsatzrendite von 11,3% erreicht wurde.

Gewinn von Marktanteilen in Europa

Das Segment EUROPA ist mit einem Umsatzbeitrag von fast 50% nach wie vor am bedeutendsten für die Lindt & Sprüngli Gruppe. Insgesamt erwirtschaftete Lindt & Sprüngli in den europäischen Märkten ein gutes organisches Wachstum von +5,6%. Auch in den gesättigten europäischen Märkten gelangen überall Marktanteilsgewinne und ein Wachstum über dem Marktdurchschnitt. Besonders positiv entwickelte sich der Umsatz in Grossbritannien, Deutschland, Österreich und Spanien - allen osteuropäischen Tochtergesellschaften gelang sogar ein zweistelliges Umsatzwachstum.

Mit dem Ziel der Standortstärkung Schweiz wurde die Modernisierung und Erweiterung des Werkes in Olten, dem sogenannten Lindt Cocoa Center, fortgesetzt. Im Juni 2019 wird die Inbetriebnahme der neuen Anlagen gefeiert.

Drei neue Logistikcenter in den USA

In der Region NORDAMERIKA erzielte Lindt & Sprüngli in einem stagnierenden und durch Preisdruck gekennzeichneten Markt ein organisches Umsatzwachstum von +2,8%. Besonders erwähnenswert ist das hervorragende doppelstellige Wachstum von Lindt & Sprüngli in Kanada. Auch Lindt USA und Ghirardelli verzeichneten ein Umsatzplus und wuchsen schneller als der Markt. Russell Stover schloss leicht rückläufig ab. Die Abverkäufe von Russell Stover an Weihnachten liefen jedoch zufriedenstellend. Positiv entwickelte sich die neu-lancierte zuckerfreie Stevia-Linie, die in dieser Kategorie deutliche Marktanteile dazugewann. Für 2019 ist mit der umsatzstarken assortierten Pralinenlinie, eine weitere Neu-Lancierung geplant. Das neue und frische Design wurde dem Handel bereits vorgestellt und stiess auf positives Echo.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Lindt & Sprüngli hohe Investitionen im nordamerikanischen Markt getätigt, um die Basis für zukünftiges, profitables Umsatzwachstum in der Region zu schaffen. In Kalifornien, Atlanta und Dallas wurden neue Logistikcenter eröffnet. Diese schaffen Kapazitäten und Synergien in der Lieferkette der drei Marken Lindt, Ghirardelli und Russell Stover, mit denen die Gruppe weiterhin die Nr. 1 im Premiumsegment und die Nr. 3 im US-Gesamtschokoladenmarkt ist.

Doppelstelliges Wachstum in den Emerging Markets

Die Länder des Segments REST DER WELT wuchsen allesamt stark und entwickelten sich sehr vielversprechend. Der Beitrag am Gruppenumsatz wird Jahr für Jahr bedeutender. Insgesamt erzielte Lindt & Sprüngli in diesen Ländern ein Wachstum von +10,3%. Diese Schokoladenmärkte besitzen grosses Potenzial. Speziell die Märkte Japan, Südafrika, Brasilien und China erfreuten mit einem doppelstelligen Wachstum. In Japan wurde im November 2018 ein Distributionscenter eingeweiht, das dank modernen Kühlanlagen und effizienten Lagerungssystemen das eigene Ladennetz bestmöglich beliefern kann.

Über 80 Millionen Besucher in 460 Shops weltweit

Seit der Gründung im Jahr 2009 ist GLOBAL RETAIL eine Erfolgsgeschichte. Dieses Jahr trug das eigene Ladennetzwerk mit einem zweistelligen Wachstum und rund 50 zusätzlichen Läden auf der ganzen Welt wiederum wesentlich zum Gesamtergebnis bei. Die Shops von Lindt, Ghirardelli, Russell Stover und Caffarel sind inzwischen an 460 Top-Adressen weltweit vertreten und begeistern jährlich über 80 Millionen Besucher. Highlights im Jahr 2018 waren über 10 Neueröffnungen in Deutschland und Japan. Im Europa-Park Rust wurden mit einer grossen Feier sogar drei neue Shops eröffnet.

Mehr als 72 500 Bauern profitieren vom Lindt & Sprüngli Farming Program

Ein wichtiges Element der Unternehmensstrategie bildet eine nachhaltige Geschäftsführung sowie das Bekenntnis zu höchster Qualität in allen Tätigkeitsbereichen. Seit der Etablierung des Lindt & Sprüngli Farming Program im Jahr 2008 konnten bedeutende Fortschritte bei der nachhaltigen Kakaobohnenbeschaffung erreicht werden. Lindt & Sprüngli ist auf dem besten Weg, die Zielsetzung für 2020, eine 100% rückverfolgbare und verifizierte Lieferkette für Kakaobohnen, zu erreichen. Heute sind alle Länder, von denen derzeit Kakaobohnen bezogen werden, Teil des Nachhaltigkeitsprogramms und über 72 500 Bauern können von der bedarfsgerechten Unterstützung profitieren.

Blick nach vorn

Lindt & Sprüngli erwartet, unterstützt von einem höheren Wachstum in der Region Nordamerika, mittel- bis langfristig ein jährliches Umsatzwachstum von 5-7% und weiterhin eine kontinuierliche Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20-40 Basispunkten.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die Lindt & Sprüngli Gruppe eine organische Umsatz- und Gewinnsteigerung innerhalb dieser mittel-bis langfristigen Zielbandbreite.

Rückkaufprogramm auf Kurs

Im März 2018 startete Lindt & Sprüngli ein Rückkaufprogramm für Namenaktien und Partizipationsscheine im Umfang von bis zu CHF 500 Mio. mit einer Laufzeit bis Ende Juli 2019. Das Rückkaufprogramm schreitet wie geplant voran. Per 31.12.2018 wurden bereits Aktien und Partizipationsscheine in Höhe von CHF 119,6 Mio. entsprechend 0,8% des gesamten Aktienkapitals zurückgekauft.

Generalversammlung

Das grosse Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre schätzt Lindt & Sprüngli ausserordentlich. Gestützt auf das gute Ergebnis 2018 setzen wir deshalb unsere attraktive Dividendenpolitik fort. Der Verwaltungsrat beantragt der 121. Ordentlichen Generalversammlung vom 2. Mai 2019 eine um +7,5% erhöhte Dividende von CHF 1000.- pro Namenaktie (CHF 360.- aus verrechnungssteuerfreier Agio-Ausschüttung und CHF 640.- aus Bilanzgewinn) und CHF 100.- pro Partizipationsschein (CHF 36.- aus verrechnungssteuerfreier Agio-Ausschüttung und CHF 64.- aus Bilanzgewinn).

Über Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium Schokolade und blickt auf eine Tradition von nahezu 175 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 26 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in 460 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 14'000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2018 einen Umsatz von CHF 4,313 Mrd.

