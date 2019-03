FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

7BP XFRA TH0420010Y19 BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 0.014 EUR

XFRA DE000HSH4FV9 HSH NORDBANK KMZ 1 13/20 0.001 %

NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.309 EUR

KT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.044 EUR

R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.115 EUR

F5L XFRA AU000000FXL1 FLEXIGROUP LTD 0.024 EUR

D2G XFRA DK0060094928 ORSTED A/S DK 10 1.307 EUR

28Y XFRA CA4296951094 HIGH LINER FOODS CV 0.096 EUR

PTOG XFRA TH0646010Z18 PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 0.033 EUR

XFRA AU000000AX19 ACCENT GROUP LTD 0.028 EUR