FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.03.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

7CA XFRA SE0007692850 CAMURUS AB

T081 XFRA CA8798542061 TEMPLE HOTELS INC.

X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10

IG7 XFRA AU000000MEM5 MEMPHASYS LTD