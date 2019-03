FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat nun auch in Japan den Zulassungsantrag für sein Mittel gegen Prostatakrebs gestellt. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde der Antrag für Darolutamid zur Behandlung von Patienten mit kastrationsresistentem Prostatakrebs eingereicht. Einen Zeitpunkt, wann das Mittel auf den Markt kommen könnte, nannte Bayer nicht.

"Dieser Zulassungsantrag bringt uns einen Schritt näher an unser Ziel, Patienten und Ärzten in Japan Darolutamid als mögliche neue Behandlungsoption anbieten zu können", wird Scott Z. Fields, Leiter der onkologischen Entwicklung bei Bayer, in der Mitteilung zitiert. Daten einer Studie hätten eine "statistisch signifikante" Verlängerung des metastasenfreien Überlebens bei Behandlung mit Darolutamid in Verbindung mit einer Androgendeprivationstherapie gezeigt.

Den Wirkstoff entwickelt Bayer gemeinsam mit der finnischen Orion Corporation. Ende Februar hatte Bayer in den Vereinigten Staaten die Zulassung für Darolutamid gestellt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2019 01:22 ET (06:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.