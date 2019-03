Der Wochenstart war geprägt von der Medtronic (A3/A) Emission. Diese platzierte EUR 7 Mrd. in 6 Tranchen. Die Laufzeiten lagen zwischen 2 und 20 Jahren, wobei die Laufzeiten im 8- und 12-Jahres Segment am gefragtesten waren. Die Emissionsspreads wurden deutlich eingezogen - vor allem für die kurzläufigen Tranchen. So preiste am Ende die zweijährige variabel verzinste Emission bei 3mE+20 BP, während die fixverzinste Emission ebenfalls bei MS+20 BP platziert wurde. Nokia (Ba1/BB+) platzierte EUR 750 Mio. mit 7 Jahren Laufzeit bei MS+170 BP. Credit Mutuel Arkea preiste eine Tier 2 Emission (erwartet Baa1/BBB+) über EUR 750 Mio. bei MS+255 BP. Jyske Realkredit plant einen EUR 500 Mio. Covered Bond mit einer sechsjährigen Laufzeit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...