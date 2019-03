Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts011/05.03.2019/08:55) - Der UBUNTU-Wirtschaftsraum und die UBUNTU-Unternehmensvereine sind revolutionäre Entwicklungen von Vereinsfachmann Wolfgang Biebel, der damit die drückende steuerliche Last auf KMUs, Freiberufler und Unternehmer verringern möchte. "Selbst große Unternehmen und Organisationen sind immer öfter als Vereine konzipiert und profitieren von den speziell für den Vereinssektor geschaffenen Rechts- und Steuervorteilen. Es müssen nur bestimmte grundlegende Anpassungen vorgenommen werden, dann kann quasi in jedes Unternehmen in jeder Branche in einen Unternehmensverein umgewandelt werden. Ich berate die Unternehmen dabei", so der Gründer von UBUNTU.EARTH, Wolfgang Biebel, der bereits über 100 Unternehmen bei der Umwandlung in einen Unternehmensverein rechtlich und steuerlich begleitet hat. http://ubuntu.earth Unternehmer glauben es nicht, bis sie die Vorteile selbst feststellen Die Gründung eines Unternehmensvereins ist denkbar einfach, aber viele Unternehmer scheuen sich davor, diesen Schritt zu gehen. "Viele Unternehmer sind gebrannte Kinder und vertrauen nicht leicht. Vor allem, wenn es um so heikle Dinge wie Steuern geht. Fakt ist jedoch: Ich biete jedem Unternehmensverein eine Geld-zurück-Garantie an, wenn innerhalb eines Jahres sich nicht genau jene steuerlichen, aber auch rechtlichen und nicht zuletzt wirtschaftlichen Vorteile einstellen, die mit der Gründung eines Unternehmensvereins in Verbindung stehen." Unternehmensvereine halten auch Überprüfungen bei Gericht und am Finanzamt stand Das es bereits über 100 Unternehmensvereine in Deutschland, Österreich und er Schweiz gibt, hat UBUNTU.EARTH bereits große Erfahrung mit allfälligen Steuerprüfungen von Seiten der Finanz, Kontrollen der Soziallversicherung oder von Krankenkassen. "Gerade die Beitragslast durch die SVA in Österreich oder die Krankenkassen in Deutschland, ist für Unternehmer ein immer größeres Problem, das oft in die Schulden führt. Auch hier ist ein Unternehmensverein ein gangbarer Weg aus der Misere und verringert die Pflichtbeitragszahlungen enorm", so Wolfgang Biebel, der alle vereinsrechtlich nötigen Schritte übernimmt, um die Umwandlung eines klassischen Unternehmens in einen Unternehmensverein zu vollziehen. "Unsere große Vision ist ein großer UBUNTU-Wirtschaftsraum von tausenden Unternehmensvereinen". Infos zu UNBUNTU Unternehmensvereinsgründung mit Geld-zurück-Garantie bei: UBUNTU.EARTH und Wolfgang Biebel Tel.: +43 678 1218906 E-Mail: info@ubuntu.earth Web: http://ubuntu.earth (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: + 43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190305011

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2019 02:55 ET (07:55 GMT)