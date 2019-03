Der Reingewinn kletterte um 8 Prozent auf 64,2 Millionen Dollar. Davon sollen die Aktionäre profitieren. Inficon will die Dividende auf 22 Franken je Aktie anheben nach 20 Franken im Vorjahr.Der Betriebsgewinn legte um 11 Prozent auf 81,5 Millionen Dollar zu, wie das Ostschweizer Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué ...

