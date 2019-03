Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta012/05.03.2019/09:13) - In Bezug auf Gerüchte aus dem Markt über eine mögliche Akquisition des Shopping-Portals factorymarket.de durch die MTH Retail Group gibt der Vorstand der Management Trust Holding Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000728050) bekannt, dass die MTH Retail Group gegenüber einem der Eigentümer von factorymarket.de Interesse an einzelnen Vermögensgegenständen des Unternehmens factorymarket.de bekundet hat. Derzeit werden unverbindliche Gespräche, jedoch keine konkreten Verhandlungen, geführt.



Die Management Trust Holding Aktiengesellschaft ist eine international tätige Gruppe mittelständischer Firmen mit den Schwerpunkten Handel, Park- und Zutrittssysteme, Werkzeugmaschinenbau, Finanzbeteiligungen, Consulting, Software & System Engineering, beschäftigt rd. 6.250 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in Wien.



