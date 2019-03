Die Frühjahrs-Rally am deutschen Aktienmarkt droht zunächst an Schwung zu verlieren. Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street und überwiegend auch aus Asien ist am Dienstagmorgen im frühen Handel mit leichten Verlusten zu rechnen. Vor Xetra-Handelsstart wurde der deutsche Leitindex Dax etwa 0,1 Prozent niedriger auf 11.576 Punkte gesehen.Einmal mehr spielen Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte ...

