In den vergangenen Tagen verzogen sich einige dunkle Wolken am Aktienmarkt. Medien berichteten einerseits von einer eventuellen Entspannung im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China. Und die Brexit-Problematik beziehungsweise die Gefahr eines "harten Brexit" scheint geringer geworden zu sein. Zumal Labour, Großbritanniens größte Oppositionspartei, nun sogar laut Medien ein zweites Brexit-Referendum fordert. Insbesondere zyklische Aktien profitierten in den vergangenen Handelstagen von diesen positiven Nachrichten. Dazu gehörte auch die Aktie von Daimler, die sich in den vergangenen Tagen deutlich erholen konnte.

Damoklesschwert über Autoaktien?

Mit einem für 2020 geschätzten Gewinnvielfachen von 6,8 scheint die Daimler-Aktie durchaus günstig gepreist. Andererseits hängt die Androhung von US-Präsident Trump, Strafzölle ...

