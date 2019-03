DJ Pacific Rim Cobalt Corp.: Die besten Bohrergebnisse der Branche, 2,65 % Nickel direkt ab der Oberfläche - Bohrprogramm massiv ausgeweitet - Aktie ein klarer KAUF!

DGAP-Media / 2019-03-05 / 09:20 *Die besten Bohrergebnisse der Branche, 2,65 % Nickel direkt ab der Oberfläche - Bohrprogramm massiv ausgeweitet - Aktie ein klarer KAUF!* Heute erreichen uns sensationelle Nachrichten unseres Top-Picks Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1]. Das Unternehmen gab außergewöhnlich gute Ergebnisse des begonnenen Bohrprogramms bekannt, welche den Kurs auf Anhieb deutlich steigen lassen sollte. Gut und gerne kann man die sehr hochgradigen Bohrergebnisse *(bis zu 2,65 % Nickel)*, als einer der Besten der ganze Branche bezeichnen, dass sensationelle hierbei ist das die Vererzung direkt ab der Oberfläche vorgefunden wurde und über eine beachtliche Länge, dies ist ein Garant für sehr günstige Produktionskosten. Es verwundert daher nicht, dass sich bereits letztes Jahr ein chinesischer Milliardenkonzern die komplette Produktion gesichert hat! *Bohrergebnisse stellen Milliardenprojekte in den Schatten (siehe Vergleich)!* Die Vererzung kommt ab der Oberfläche vor, wobei im Limonithorizont erhöhte Kobaltgehalte von bis zu 0,24 % angetroffen wurden. Dieser wird unmittelbar von den Limonitübergangs- und Saprolitzonen unterlagert, die erhöhte Nickelgehalte von bis zu 2,65 % aufweisen. *Andere Lateritprojekte in der Region sind unter anderem: MMCs 2,1-Mrd.-Dollar-Nickelmine Ramu in Papua-Neuguinea mit 1,0 % Nickel; ERAMETs Weda Bay mit 1,36 % Nickel und ANTAMs Gag Island mit 1,63 % Nickel. Diese beiden Minen liegen in Indonesien und haben deutlich niedrigere Nickel Gehalte, sind aber dennoch hochproduktiv. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass Pacific Rim Cobalt *(WKN A2JSSL) [1] *auf einem Weltklasse Projekt sitzt.* *Die derzeitige Marktkapitalisierung von lediglich 8 Mio. CAD spiegelt nicht im Ansatz eine faire Bewertung wieder, wir erwarten in den kommenden Wochen aufgrund der hervorragenden Ergebnisse mindestens eine Verdreifachung des Kurses. Einige Insiderkäufe waren ebenfalls in den vergangenen Wochen zu beobachten, was stets ein gutes Zeichen ist *(LINK). [2] *Die wichtigsten Ergebnisse der jüngsten Bohrungen schließen ein:* Bohrung von bis Länge Nickel Kobalt Cut-off-Gehalt (m) (m) (m) (%) (%) (%) *200* 1 4 3 1,00 0,11 0,05 Co und 4 19 15 1,28 0,02 0,50 Ni einschließlich 4 11 7 2,15 0,03 1,00 Ni einschließlich 4 10 6 2,28 0,03 1,50 Ni *219* 1 4 3 1,24 0,12 0,05 Co und 4 13 9 1,48 0,03 0,50 Ni einschließlich 4 12 8 1,65 0,03 1,00 Ni einschließlich 4 8 4 1,96 0,04 1,50 Ni *Bohrprogramm aufgrund der Entdeckung massiv ausgeweitet!* Ein 50 Bohrungen umfassendes Kernbohrprogramm begann Mitte Januar 2019 in Lateritgebieten, die durch eine geologische Kartierung und ein mit tragbaren Schneckenbohrern durchgeführtes geochemisches Programm abgegrenzt worden sind. Bis dato wurden 15 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 255 m niedergebracht. Die Tiefe der Bohrlöcher liegt zwischen 13 m und 29 m. Wo es möglich war, wurden die Bohrungen bis zum frischen Gestein niedergebracht, um das vollständige Lateritprofil zu durchteufen. Die ersten Bohrungen wurden anfänglich in einem Raster mit Abständen von 100 m niedergebracht. Dem folgen Bohrungen in einem Raster mit Abständen von 50 m über den durchteuften anomalen Zonen. Das Projekt Cyclops wurde von früheren Betreibern eingehend erkundet, wobei der Fokus auf der Nickelvererzung lag. Während dieser Zeit brachten sie 856 Bohrungen nieder und legten 26 Testgruben an. Die jüngsten Bohrergebnisse bestätigen weiterhin unseren ersten Eindruck/Bewertung/Beobachtungen des Potenzials des Projekts, das günstig in der Nähe des weltgrößten Aufkäufers von Batteriemetallen legt," sagte Ranjeet Sundher, Chief Executive Officer von Pacific Rim Cobalt. "Wir erwarten, dass sich die oberflächennahe Art der Kobalt-/Nickel-Vererzung auf dem Projekt Cyclops gut für kostengünstige logistisch unkomplizierte Bohrungen eignen wird. Folglich erwarten wir die Gelegenheit, eine Ressourcenberechnung durchzuführen. Die Ergebnisse der aktuellen Metallurgie- und Aufbereitungstests werden in der nahen Zukunft vorliegen." Mitglieder des sich im Land befindlichen Unternehmensteams, die für die Beziehungen zu den Gemeinden zuständig sind, schlossen vor Kurzem die notwendigen Abkommen, um mit der Bewertung der Projektbereiche beginnen zu können, die die in der Vergangenheit identifizierten Kernzonen der Vererzung beherbergen. Das Unternehmen ist jetzt gut positioniert, alle Aspekte seines Programms durchzuführen, die für die Veröffentlichung einer Ressourcenkalkulation im Jahre 2019 wesentlich sind. *Chinesischer Milliarden Konzern hat sich bereits die Produktion gesichert!* *Aufgrund dieser positiven Entwicklung konnte Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) bereits Mitte des letzten Jahres ein Abnahmeabkommen mit einem chinesischen Batteriehersteller vereinbaren. *(LINK) [3] *Wir gehen trotz des schwierigen Marktumfelds dennoch von einer starken Erholung des Kurses aus. Weitere Ergebnisse der Explorationsarbeiten sollten diese Entwicklung unterstützen. * Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [4] *Arbeiten in vollem Gange - Ressourcenschätzung 2019 erwartet* Wie Sie sehen, hat Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] trotz der Schwierigkeiten die das gesamte Marktumfeld für Kobalt und Nickel 2018 durchlebt hat, tolle Arbeit geleistet. Zu einem so frühen Zeitpunkt der gesamten Exploration konnten schon weite Teile des südlichen Sektors des Cyclops Gebiets erkundet werden und auch außergewöhnlich gute Ergebnisse erzielt werden. Mit der Bohrerlaubnis für den historisch bereits erkundeten nördlichen Teil des Cyclops Gebiets beginnt nun die "heiße" Phase der Exploration. Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] wird hier ein wesentlich größeres Programm starten und rechnet auch mit wesentlich höheren Gehalten als im südlichen Gebiet. Die von Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] durchgeführten Arbeiten bestätigen einmal mehr das große Potential des Cyclops Gebiets. Die ersten Proben der unerkundeten südliche Zone lieferten bereits außergewöhnlich gute Ergebnisse. Hochgradige Probenergebnisse soll Anfang 2019 das neue Bohrprogramm auf den nördlichen Liegenschaften liefern. Für einen Erfolg dieser Proben sprechen schon die Ergebnisse der über 800 entnommenen historischen Proben aus diesem Gebiet. Weiter profitiert Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [1] von der ausgezeichneten Infrastruktur einschließlich der Nähe zu Arbeitskräften und Versorgungsgütern, zu asphaltierten Straßen, Zugang zum Meer, in der Nähe liegender Hafenanlagen und einer sanften Topografie. Das Straßensystem ermöglicht zudem einen ganzjährigen Zugang zum Projekt. Hier zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [4] *Abnahmeabkommen mit chinesischem Batteriehersteller* Das Unternehmen hat ein vorläufiges Abnahmeabkommen (das "Abkommen") mit Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. ("Easpring") unterzeichnet. Dies ist ein gewaltiger Meilenstein für Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5] und unterstreicht, dass man ein absolutes Weltklasseprojekt besitzt, welches schnellstmöglich in Produktion gebracht werden kann. Denn die chinesische Beijing Easpring Material Technology Co, die Produkte für Batteriehersteller (u.a. für Panasonic, Sony und Samsung) produziert, hat bislang fast ausschließlich mit Kobaltbranchenplayern wie der australischen Clean Teq (WKN A0M63X) [6] Lieferverträge abgeschlossen. Deshalb sollte unserer Ansicht nach Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5] ebenfalls zu einem bedeutenden Kobaltplayer aufsteigen! Wie Sie sehen können, wird an allen Fronten herausragende Arbeit geleistet, daher sind wir der Ansicht, dass die aktuelle Marktkapitalisierung von 20 Mio. CAD nicht im Ansatz eine faire Bewertung widerspiegelt. Wir sind der Überzeugung, dass Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5] noch vor Jahresende eine Marktkapitalisierung von über 100 Mio. CAD erreichen wird, dies würde auf dem aktuellem Kursniveau eine Verfünffachung bedeuten (2 CAD oder 1,30 EUR). *Die Sensationsmeldung im Detail:* Das Abkommen gibt Easpring das Recht zum Erwerb von bis zu 100% des gesamten Nickelsulfats und Kobaltsulfats aus dem Nickel-Kobalt-Projekt Cyclops des Unternehmens ("Cyclops") über einen anfänglichen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Beginn der kommerziellen Produktion. Die Preisgestaltung ist direkt an die bei LME und LMB quotierten Metallpreise für Nickel und Kobalt gebunden. Ferner sieht das Abkommen eine strategische Investmentoption voraus, die Easpring eine bevorrechtigte Gelegenheit für eine Direktinvestition in Pacific Cobalt oder eine Investition auf dem Projektniveau in Cyclops oder in andere vom Unternehmen erworbene Nickel-Kobalt-Assets gibt. Die Unternehmen haben vereinbart, auf ein definitives Abnahmeabkommen hinzuarbeiten. *Jashon Guan, Einkaufsleiter der Beijing Easpring, sagte: * "Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien wächst schnell aufgrund der globalen Umstellung auf den Gebrauch von Elektrofahrzeugen. Unsere Partnerschaft mit Pacific Rim Cobalt zur Lieferung kritischer Kobaltmaterialien ist ein wichtiger Teil von Beijing Easprings Strategie sicherzustellen, dass wir ein führender Anbieter von Kathoden für die

globale elektrische Batteriebranche bleiben." *Ranjeet Sundher, President von Pacific Rim Cobalt, sagte: * "Die Unterzeichnung dieses Abkommens verstärkt das Engagement unseres Unternehmens in China, das wir als das zukünftige globale Zentrum der Batterieproduktion sehen. Wir betrachten dieses Abkommen als ersten Schritt zur Realisierung des Potenzials des Projekts Cyclops sowie anderer von Easpring geprüfter Projekte." Die im Jahr 2001 gegründete und in Beijing, China, ansässige Easpring beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Energiematerialien. Sie bieten Lithium-Kobalt-Oxid, Multielementoxid, Lithium-Mangan-Oxid und andere Kathodenmaterialien für kleine Lithiumbatterien und Power-Batterien sowie elektronische Keramikmaterialien an. Das Unternehmen ist ein führender spezialisierter Anbieter von Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien für Branchengiganten wie z. B. Samsung, Sony, Panasonic, SK Continental und BYD (WKN A0M4W9) [7]. Heute wird Easpring in China als führend in seiner Branche anerkannt und war einer der ersten chinesischen Anbieter, der Lithium-Kathodenmaterial an mehrere Überseemärkte exportierte. Zurzeit beliefert Easpring fünf der sechs größten Lithiumbatteriehersteller der Welt und ist einer der reinen chinesischen Anbieter, der gleichzeitig hochwertiges Kathodenmaterial an die chinesischen, japanischen und koreanischen hochwertigen Lithium-Ionen-Batteriemärkte verkauft. *Die letzten interessanten Entwicklungen:* Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5] wird das Hauptaugenmerk beim aktuellen Bohrprogramm darauflegen, wesentlich tiefer zu bohren als bei den bisherigen historischen Bohrungen. Doch nicht nur das, bislang wurden mehr als 856 Bohrlöcher (historisch) fertiggestellt, die ein starkes, geologisches Verständnis über die historische Ressource liefern, die 484.700 Tonnen Nickel und 40.700 Tonnen Kobalt beinhaltet. Sollte sich die Mineralisierung über eine noch größere Streichlänge bestätigen, werden die asiatischen Batteriehersteller um einen Abnahmevertrag wetteifern. In den kommenden 12 Monaten wird es jede Menge bedeutenden Newsflow geben. Des Weiteren will man in Rekordzeit bereits eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Verpassen Sie nicht den Einstieg in diese massiv unterbewertete Kobaltaktie! *In den vergangenen Wochen war die gesamte Lithium- und Kobaltbranche unter Druck (trotz eines Rekordpreises bei Kobalt), unserer Meinung nach ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen um in ausgesuchte und günstig bewertete Unternehmen mit gutem Management einzusteigen.* *Anhaltende Insiderkäufe - warum genau jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt gekommen ist!* In den letzten Wochen war der gesamte Lithium- und Kobaltsektor im Korrekturmodus. Dies war schon einige Male der Fall, bevor ein weiterer Anstieg auf neue Höchstkurse zu verzeichnen war. Dies scheinen auch die Insider des Unternehmens so zu sehen, denn diese kauften in den vergangenen Wochen über 300.000 Aktien am Markt (LINK) [8]. Der CEO Ranjeet Sundher hält bereits über 3,2 Mio. Aktien des Unternehmens. Dies ist ein extremer Vertrauensbeweis des Managements und ein Anzeichen dafür wie unterbewertet das Unternehmen derzeit ist. Insgesamt ist die Insiderbeteiligung bei gigantischen 44 % aller ausstehenden Aktien, dies ist eine extrem hohe Insiderbeteiligung und nur selten vorzufinden. Wie Sie sehen können, wird an allen Fronten gearbeitet, daher sind wir der Ansicht, dass die aktuelle Marktkapitalisierung von 25 Mio. CAD nicht im Ansatz eine faire Bewertung widerspiegelt. Wir erwarten bereits vor dem ersten bedeutenden Newsflow einen deutlichen Anstieg über die 1,0 EUR Marke, verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren, selten war der Einstiegszeitpunkt so optimal wie jetzt. Nur wenige Kobaltexplorer verfügen wie Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5] über eine historische Ressource, dies ist ein enormer Vorteil und ein gewaltiger Vorsprung gegenüber der Konkurrenz! *Warum Pacific Rim Cobalt *(WKN A2JSSL) [5] *mindestens 100 Mio. CAD wert ist!* Nachfolgend wollen wir Ihnen nochmals vor Augen führen, weshalb ein rasanter Anstieg unserer Meinung nach früher oder später kommen muss! Das Unternehmen ist noch nicht lange in Deutschland handelbar und daher noch nicht im Fokus der Anleger. Die Marktkapitalisierung ist mit 20 Mio. CAD noch äußerst gering. Wir glauben, dass für dieses gigantische Kobalt Projekt eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. CAD gerechtfertigt ist, da schnellstmöglich die Produktion aufgenommen werden soll und ein Abnahmevertrag mit einem namenhaften Batteriehersteller zum Greifen nahe ist! *Kobalt-Preis explodiert!* Der Kobalt-Preis ist in den letzten 12 Monaten um rund 200%, auf über USD 95.000 pro Tonne geschossen und hat ein neues 9-Jahres-Hoch erreicht. Er hat aber dennoch einiges an Luft zum Allzeithoch von 2009. Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf den Mega-Investmenttrend Kobalt. Profitieren auch Sie mit einer Investition in Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5]. Die unten aufgeführten Beispiele zeigen deutlich, welch großes Potenzial unser Top-Pick hat! *Das Projekt* *- massive Reserven und alle Genehmigungen vorhanden -* Das 5.000 Hektar große Pt. Tablasufa Projekt liegt 40 Kilometer entfernt von der Stadt Papua Province in Indonesien. Das Projekt ist mittels eines 12 Kilometer entfernten Flughafens und über eine asphaltierte Straße sehr gut zu erreichen. Das herausragende an diesem Projekt ist, dass es bereits alle benötigten Genehmigungen in der Tasche hat. Sowohl eine Produktionsgenehmigung, als auch die äußerst wichtige Umweltgenehmigung wurde von den Behörden schon erteilt. Doch nicht nur das, bislang wurden mehr als 856 Bohrlöcher fertiggestellt, die ein starkes, geologisches Verständnis über die historische Ressource liefern, die 484.700 Tonnen Nickel und 40.700 Tonnen Kobalt beinhaltet. Die Vorkommen befinden sich direkt unter der Oberfläche in seichter Tiefe (1 bis 6 Meter). Dies ist äußerst selten vorzufinden und ein Garant für einen späteren, kostengünstigen Abbau und schnellen Cashflow. Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5]wird das Hauptaugenmerk in Kürze, auf deutlich tiefere Bohrungen legen als bei den bisherigen historischen Bohrungen. Die Vorbesitzer haben bereits über 100 Mio. CAD in die Entwicklung des Projekts gesteckt. Aufgrund dessen und des hausierenden Kobaltpreises sind wir der Ansicht, dass dies die untere Schwelle der Marktbewertung von Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5] darstellen sollte! Der Vorbesitzer hatte die Mine im Jahr 2008 aufgrund der Finanzkrise stilllegen müssen, als der Kupferpreis massiv eingebrochen ist. Diese einmalige Chance, ein fast produktionsreifes Asset zum Spitzenpreis zu erwerben, ließ sich unser Top-Pick nicht entgehen. *Geologie vergleichbar mit Clean TeQ* Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5] verfügt über ein sogenanntes Laterit-Projekt, welches reich an hochgradigen Kobalt- und Nickelreserven ist. Die Mineralisierung liegt bei durchschnittlich 0,11 % Kobalt und 1,31 % Nickel (bei 37 Mio. Tonnen historische Reserve). Ist dies wirklich so hochgradig? Sicherlich kennen Sie Kobaltaktien die über 1 % oder sogar 2 % Kobaltgehalt vorzuweisen haben. Was viele hierbei jedoch nicht wissen ist, dass die Geologie der Lagerstätte von sehr großer Bedeutung ist. Das größte Kobaltprojekt nutzt nur wenig, wenn das erzhaltige Gestein in hartem Mangan gebunden ist. Selbst bei den derzeitig hohen Kobaltpreisen wäre ein solches Projekt nicht wirtschaftlich (siehe Grafik). Laterit Projekte, wie das von Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5], sind hingegen bereits ab 0,05 % Kobalt hochprofitabel. Branchenprimus Vale und Clean TeQ (WKN A0M63X) [6] verfügen ebenfalls über äußerst ertragreiche Laterit Projekte. Clean TeQ hat sogar schon eine Reserve von über 109 Mio. Tonnen Gestein mit einem Kobaltgehalt von 0,10 % nachweisen können (ähnliche Geologie) und besitzt gegenwärtig eine Marktkapitalisierung von 455 Mio. CAD. Unser Top-Pick hat derzeit etwas weniger als die Hälfte an Reserven, bei fast identischem Kobaltgehalt und Geologie. Sie sehen, eine Marktbewertung von 100 Mio. CAD liegt für unseren Top-Pick, Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5], absolut im Bereich des Möglichen und ist keinesfalls übertrieben. Wir erwarten einen steilen Anstieg in den kommenden Wochen! *Massive Unterbewertung im Vergleich zu Mitbewerbern* Die untere Grafik zeigt eindrucksvoll auf, wie gravierend die Unterbewertung von Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5]ist. Mitbewerber US Cobalt (WKN A2DSP5) [9]und eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [10] können lediglich eine bestätigte Reserve von 29,5 Mio. bzw. 19,1 Mio. Tonnen vorweisen. US Cobalt wurde vor Kurzem für mehr als 160 Mio. CAD übernommen. eCobalt Solutions [10] wird derzeit mit einer gigantischen Bewertung von über 258 Mio. CAD gehandelt. Unser Top-Pick, Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL) [5], verfügt hingegen bereits über eine historische Reserve von über 37 Mio. Tonnen und dies bei einer lächerlichen Marktkapitalisierung von 25 Mio. CAD. Sie sehen, unsere Annahmen sind äußerst konservativ von einer fairen Bewertung von 100 Mio. CAD auszugehen. *Größter Kobaltverbraucher China um die Ecke* Das Projekt hat eine strategisch ausgezeichnete Lage, genau vor der Haustür des größten Kobaltkonsumenten, der Volksrepublik China! In den Medien kursieren sehr oft Nachrichten über die Gigafactory von Tesla in den USA und

