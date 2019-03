...aber niemand will es. Im Zeitalter der Digitalisierung können die Stahlproduzenten auch Geld verdienen, ohne dass jemand es merkt oder honoriert. Dennoch lohnt es sich, näher hinzuschauen. Die deutsche Nr. 2 Salzgitter rechnet in diesem Jahr mit 9,5 Mrd. Euro Umsatz und einem Gewinn in der Breitenspanne von 125 bis 175 Mio. Euro aber weniger als im Vorjahr. 1,56 Mrd. Euro Marktwert bei Nettoschulden von lediglich 190 Mio. Euro aber zwei interessanten Beteiligungen, 25 % an Aurubis (Kupferproduzent) und der ehemaligen Klöckner-Werke, sind zusammen mehr wert als Salzgitter selbst. Wer Zeit hat kauft sich eine Erholungschance von gut 40 % im Rahmen des deutschen Markttrends und mit fast 0 % Risiko. Sogar die Dividendenrendite stimmt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info