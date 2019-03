MünchenerRück-Calls nach Kaufsignal mit 145%-Chance

Laut Analyse von www.godmode-trader.de erreichte die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) im April 2015 bei 206,50 Euro ein Mehrjahreshoch. Nach einem zwischenzeitlichen deutlichen Rücksetzer näherte sich die Aktie mit 199 Euro im November 2017 wieder diesem Höchststand an, um danach ziemlich lange seitwärts zu laufen. Mit dem Überspringen der Marke von 206,50 Euro in der vergangenen Woche generierte die Aktie ein Kaufsignal, das der Aktie Steigerungspotenzial auf 220 bis 240 Euro eröffnen könnte. Unterhalb von 199 Euro würde sich die charttechnische Situation allerdings wieder eintrüben.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 209 Euro davon ausgeht, dass die Münchener Rück-Aktie in den kommenden Wochen zumindest die Marke von 220 Euro erreichen wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 210 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis bei 210 Euro, Bewertungstag 15.5.198, BV 0,1, ISIN: DE000HX82EV8, wurde beim Aktienkurs von 209 Euro mit 0,40 - 0,42 Euro gehandelt.

Kann die MünchenerRück-Aktie in spätestens einem Monat auf 220 Euro zulegen, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 1,03 Euro (+145 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 202,52 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 202,52 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC0MZU1, wurde beim Aktienkurs von 209 Euro mit 0,70 - 0,71 Euro taxiert.

Kann die MünchenerRück-Aktie in den nächsten Wochen auf 220 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,74 Euro (+145 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 195,3522 Euro

Der Deutsche Bank-Open End Turbo-Call auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 195,3522 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DC1YGJ8, wurde beim Aktienkurs von 209 Euro mit 1,39 - 1,40 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MünchenerRück-Aktie auf 220 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,46 Euro (+76 Prozent) liegen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MünchenerRück-Aktien oder von Hebelprodukten auf MünchenerRück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de