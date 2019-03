Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC nach Zahlen leicht von 88,85 auf 88,65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Dialysespezialist habe das vergangene Jahr stark beendet, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Unternehmensziele für 2019 seien erwartungsgemäß und die für 2020 besser als erwartet ausgefallen. Das neue Kursziel gehe unter anderem auf leichte Änderungen seiner Annahmen für den Barmittelzufluss zurück./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-03-05/10:09

ISIN: DE0005785802