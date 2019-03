Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für WPP nach Zahlen von 980 auf 1000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Zahlen des Werbekonzerns für das Geschäftsjahr 2018 bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick sei unspektakulär, so dass er lediglich kleinere Anpassungen vorgenommen habe./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 06:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-03-05/10:10

ISIN: JE00B8KF9B49