Es ist das Event für Brennstoffzellen-Fans schlechthin: Die Nikola World im April. Dann wird Nikola Motor Company die Tore in Scottsdale, Arizona öffnen und der breiten Masse die entwickelten Brennstoffzellen-Trucks präsentieren. Für kleine Unternehmen, die bereits mit dem US-Start-up erste Kontrakte geschlossen haben, wird es spannend, inwiefern Nikola Motor auch in Zukunft auf das Know-how der Firmen setzt. Für den Partner Nel hängt also viel am Nikola-Projekt.

Den vollständigen Artikel lesen ...