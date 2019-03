Die US-Bank JPMorgan hat Evonik nach Zahlen und der Bekanntgabe eines Spartenverkaufs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Der höher als erwartete Verkaufspreis für das Methacrylat-Geschäft des Spezialchemiekonzerns rücke die Quartalszahlen etwas in den Hintergrund, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussviertel 2018 habe weitgehend der durchschnittlichen Analystenschätzung entsprochen, während der freie Mittelzufluss deutlich darüber gelegen habe./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / 07:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-03-05/10:37

ISIN: DE000EVNK013