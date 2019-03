Die Aktie von Dermapharm hat einen deutlichen Kurssprung vollzogen, nachdem bekannt wurde, dass die Unternehmensgruppe um eine Beteiligung an einem Cannabisproduzenten für pharmazeutische Anwendungsbereiche erweitert wird. Zeitweise betrug das Kursplus am Dienstagmorgen im Xetra-Handel mehr als zehn Prozent. Im weiteren Handelsverlauf verringerte sich das Plus etwas, liegt aber immer noch bei 5,3 Prozent. Das Thema Cannabis ist derzeit in aller Munde. Hier werden in den kommenden Jahren extrem hohe Wachstumsraten erwartet.

