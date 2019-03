Fundamentale Neuigkeiten gibt es bei Freenet keine. Die Aktie des Mobilfunk-Service Providers kann dennoch weiter Boden gut machen und sich vom charttechnischen Widerstand bei 19 Euro lösen. Die Chance, dass sich dieser Trend im Vorfeld der Hauptversammlung am 16. Mai weiter fortsetzt, ist gegeben. Immerhin soll auf dem Aktionärstreffen eine Ausschüttung in Höhe von 1,65 Euro je Aktie beschlossen werden. Die daraus resultierende Dividendenrendite in Höhe von 8,4 Prozent dürfte noch den einen oder anderen Dividendenjäger anlocken.

