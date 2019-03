Die Deutsche Bank hat Linde mit Blick auf die Gewinnziele für 2019 auf "Buy" belassen. Diese hätten die Konsensschätzungen verfehlt und die bestätigten Synergieziele nach der Fusion des Gasekonzerns mit Konkurrent Praxair in den Hintergrund gedrängt, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 05:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-03-05/10:45

ISIN: IE00BZ12WP82