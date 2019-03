Der deutsche Leitindex hat es gestern nicht geschafft seine anfänglichen Gewinne zu verteidigen. Kurz vor Handelsende rutschte der DAX ins Minus und dabei auch unter die erst am Freitag eroberte Marke von 11.600 Punkten.



Marktidee: Bayer Bayer hatte in der vergangenen Woche endlich einmal für positive Schlagzeilen gesorgt. Die Zahlen für 2018 lagen über den Erwartungen. Die Aktie legte daraufhin zu. Ohnehin befindet sich das Papier seit Dezember in einer Erholungsbewegung. Gestern schaffte der Kurs den Sprung über ein wichtiges Widerstandsbündel.