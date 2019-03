Der DAX ist heute mit einem leichten Minus in den Handelstag gestartet. Das lag unter anderem an der Wall Street, die gestern nicht so richtig in die Gänge kommen wollte. Dazu kamen schwache Konjunkturdaten aus China.



Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.