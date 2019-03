Die Rallye am deutschen Aktienmarkt legt eine Pause ein. Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street pendelt der Dax um den Schlusskurs vom Rosenmontag. Bereits am Montagabend hatte der Dax Ermüdungserscheinungen gezeigt - selbst die Nachricht von "substanziellen Fortschritten" im US-chinesischen Handelsstreit war nur noch ein schwacher Treiber. Zum Handelsende ging es am Rosenmontag moderat abwärts. Am Dienstag verunsichern erneut Nachrichten aus China: Die chinesische Wirtschaft soll in diesem Jahr mit 6,0 bis 6,5 Prozent spürbar langsamer wachsen als bisher. Es ist das niedrigste Wachstumsziel seit fast drei Jahrzehnten. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Evonik: Gewinnsprung und vorsichtiger Ausblick Siltronic: Kurssprung wegen höherer Dividende Salesforce über Erwartung - Ausblick schwach Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß