Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Evonik nach einer Verkaufsmitteilung sowie den vorgelegten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die wichtigste Neuigkeit sei die Bekanntgabe des Methacrylat-Geschäftsverkaufs gewesen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Wie erwartet seien indes die Zahlen zum vierten Quartal 2018 ausgefallen, während der Ausblick sehr konservativ erscheine. Positiv hob er die beträchtliche Verbesserung der freien Barmittel hervor./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 06:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / 06:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000EVNK013