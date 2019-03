Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums hat im Februar deutlicher als erwartet zugenommen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg in zweiter Veröffentlichung auf 51,9 (Januar: 51,0) Punkte. In erster Veröffentlichung, dessen Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwartet hatten, war ein Wert von 51,4 gemeldet worden. Der Dienstleistungsindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 52,8 (51,2) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung (52,3) prognostiziert.

Das Konjunkturbild des Euroraums war im Februar von gegenläufigen Trends in den beiden Sektoren geprägt. Während es im verarbeitenden Gewerbe aufgrund der Handelsspannungen, der Probleme in der Autoindustrie und politischen Unsicherheiten zur deutlichsten Abschwächung der Auftragseingänge seit sechs Jahren kam, verzeichneten die Dienstleister ein etwas deutlicheres Wachstum mit Beschäftigungsgewinnen.

Vor allem in Deutschland und Irland wurden zusätzliche Jobs geschaffen. Allerdings schwächte sich der Kostendruck trotz steigender Löhne im Februar ab, was wiederum am verarbeitenden Gewerbe lag.

In den drei größten Volkswirtschaften überraschten die Dienstleistungsindizes positiv. der italienische Index erhöhte sich auf 50,4 (49,7), erwartet worden war ein Rückgang auf 49,2 Punkte. Frankreichs Service-PMI stieg auf 50,2 (47,8) Punkte. Die Prognose hatte auf 49,8 Punkte gelautet. Deutschlands Dienstleistungsindex kletterte auf 55,3 (53,0), prognostiziert waren 55,1 Punkte.

Nach Aussage von IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson deuten die aktuellen PMI-Daten darauf hin, dass sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Februar auf das Quartal hochgerechnet auf 0,2 (Januar: 0,1) Prozent beschleunigt hat. "Es sieht danach aus, dass das BIP im ersten Quartal nicht stärker als um 0,2 Prozent wachsen wird, was dem im vierten Quartal 2018 verzeichneten Wachstum entsprechen würde", sagte Williamson.

