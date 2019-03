Kymeta liefert mit Unterstützung mehrerer Partner eine hybride Netzwerkanbindungslösung für das SmartBus-Programm von Airbus und der Weltbank in Peru.

Kymeta - das Kommunikationsunternehmen, das die Konnektivitätsstruktur für alles fertigstellt, überall demonstrierte in einem kürzlich durchgeführten Pilotprojekt in ganz Peru die Leistungsfähigkeit und Bedeutung seiner hybriden One-Source-Konnektivitätsplattform. Kymeta arbeitete mithilfe seiner Partner Intelsat, Cubic Telecom und Cradlepoint mit Airbus zusammen, um SmartBus zu entwickeln, ein innovatives Projekt, das in Partnerschaft mit der Weltbank und mit Unterstützung des peruanischen Ministeriums für Verkehr und Kommunikation (Ministry of Transport and Communications, MTC) Daten über die Straßenverkehrssicherheit und andere Statistiken sammeln soll, um den Verkehr in Peru zu verbessern und gleichzeitig Menschen in schwierigen geografischen Gebieten Perus zu verbinden.

Die Busse von TEPSA, einer bahnbrechenden interprovinziellen Buslinie, wurden mit Kymeta-Satellitenterminals ausgestattet, die die Satellitenkapazität von Intelsat, die Mobilfunkabdeckung von Cubic Telecom und eine softwaredefinierte drahtlose WAN-Lösung von Cradlepoint nutzen. Auf diese Weise konnten Informationen in Echtzeit über eine 742 km lange Strecke durch städtische und ländliche Gebiete Perus gesammelt und übertragen werden. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona vom 25. bis 28. Februar 2019 zeigte Kymeta eine ähnliche Lösung mit diesem einzigartigen Hybridnetzwerkansatz.

Mit der hybriden satellitengestützten Mobilfunklösung von Kymeta ermöglicht der SmartBus eine ununterbrochene Konnektivität in dem unwegsamsten und isoliertesten Gelände des Landes und sammelt und überträgt wichtige Daten mit beispielloser Präzision. Dies wird die Erforschung neuer Technologien zur Konnektivität entlegener Gebiete beschleunigen, zusammen mit Satellitenbildern von der peruanischen Weltraumbehörde CONIDA.

Das Projekt wird Informationen über das moderne Straßennetz zwischen Lima und mehreren Städten am Rande des Dschungels sammeln und die Kommunikation in ländlichen Gebieten ermöglichen, die im Falle einer Naturkatastrophe leicht isoliert sind.

"Dieses Projekt leistet einen konkreten Beitrag zur Entwicklung, indem es Menschen in einer extrem schwierigen geografischen Region Perus verbindet", sagte Alberto Rodríguez, Direktor der Weltbank für Bolivien, Chile, Ecuador und Peru. "Die wichtigen Erkenntnisse, die wir aus dieser Studie gewinnen, werden von Forschungszentren, Universitäten und führenden Technologieunternehmen genutzt, um Probleme und mögliche Lösungen in den Bereichen Verkehrssicherheit, Meteorologie und Transportlogistik zu identifizieren."

"Kymeta verfügt über starke Partnerschaften, die Airbus gemeinsam eine Konnektivitätslösung aus einer Hand lieferten: Mobilfunk- und Satellitenzugang, eine Plattform für Integration und Lösungsmanagement. Dies ist das komplette Angebot an hybriden Netzwerkdiensten, das wir benötigen, um dieses Projekt zu einem Erfolg zu machen", sagte Emmanuel Sauzay, Project Manager für SmartBus bei Airbus Defense and Space.

Das SmartBus-Pilotprojekt legt den Grundstein für eine Vielzahl von Industrieanwendungen für die allgegenwärtige mobile Konnektivitätsplattform von Kymeta, darunter kommerzielle Landwirtschaft, Flottenmanagement, öffentlicher Verkehr und wichtiger Zugang für Ersthelfer. Jeder Anwendungsfall erfordert eine ununterbrochene Verbindung, und Zugang, Datenerfassung und Kommunikation müssen zuverlässig sein. Kymeta stellte die hybride Netzwerklösung auf dem Mobile World Congress mit ihrem neuen satelliten- und zellular vernetzten Fahrzeug mit einem vollständig integrierten Kymeta-Terminal vor.

"Die robuste Mobilfunk- und Satelliten-Hybridlösung von Kymeta geht über die Bereitstellung einer Verbindung hinaus", sagte Benjamin Posthuma, Connectivity Solutions Manager bei Kymeta. "Mithilfe unserer vertrauenswürdigen Partner sind wir ein End-to-End-Dienstleister mit zuverlässiger mobiler Konnektivität, der auch geschäftskritische Daten für eine Vielzahl von Branchen erfasst. Mit Kymeta müssen die Nutzer nicht mehr zwischen Satellit und Handy wählen sie sind einfach verbunden."

Kymeta kündigte auch die Veröffentlichung seines Whitepapers A Hybrid Network Solution for Reliable, Wide-Coverage First Responder CommunicationsanUnfälle, Katastrophen und Notfälle verursachen oft physische Schäden an Mobilfunkstandorten oder Netzwerküberlastungen und verhindern den Zugang von Ersthelfern, wenn sie am dringendsten benötigt werden. Das Whitepaper stellt zwei Praxistests vor und stellt die Lösung für belastbare und geschützte Netzwerke sowie eine schnell implementierte Infrastruktur vor, die zwischen Leben und Tod entscheiden kann.

Über Kymeta

Kymeta erschließt das Potenzial der Satellitenkonnektivität in Kombination mit Mobilfunknetzen, um die überwältigende Nachfrage nach globaler allgegenwärtiger mobiler Konnektivität zu befriedigen. Die Flachbildschirm-Satellitenantenne des Unternehmens, die erste ihrer Art, und die Konnektivitätsdienste von Kymeta KALO bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Verbindungsfähigkeit in Satelliten- und Hybrid-Satellitenzellen-Netzen. Das Kymeta-Terminal, das durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen unterstützt wird, erfüllt die Anforderungen an leichte, schlanke und hochdurchlässige Kommunikationssysteme, die keine mechanischen Komponenten benötigen, um auf einen Satelliten zuzugreifen. Kymeta macht Verbindung einfach für jedes Fahrzeug, Behältnis oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.com.

