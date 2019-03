Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Februar etwas aufgehellt Ausgehend von einem Fünfeinhalbjahrestief stieg der Einkaufsmanagerindex - eine Umfrage in Unternehmen - um 0,9 Punkte auf 51,9 Zähler, wie das Institut Markit am Dienstag in London mitteilte. Der Anstieg fiel stärker aus als in einer ersten Schätzung vor wenigen Wochen ermittelt.

Die Entwicklung verlief jedoch zweigeteilt: Während die Industrie im Euroraum geschrumpft sein dürfte, stehen die Zeichen bei den Dienstleistern weiter auf Wachstum. Der Indikator für die Industrie fiel auf 49,3 Punkte und damit unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Das Barometer für die Dienstleister stieg dagegen auf 52,8 Zähler.

Die Schwäche der Industrie führen Ökonomen überwiegend auf die stärkere Abhängigkeit des Sektors vom Außenhandel zurück. Daher ist das verarbeitende Gewerbe auch wesentlich stärker durch die von den USA ausgehenden Handelsstreitigkeiten betroffen. Die Dienstleister dagegen profitieren von der meist robusten Binnenwirtschaft.

In Spanien sanken die Indikatoren durch die Bank, während sie sich in Italien teils verbesserten. In Frankreich hellte sich die Stimmung durchweg auf, in Deutschland verschlechterte sich sich in der Industrie und verbesserte sich unter Dienstleistern.

Markit-Chefökonom Chris Williamson sprach von einer leichten Verbesserung der Stimmung. Nach wie vor gäbe es aber zahlreiche Risiken wie das schwächere globale Wachstum, geopolitische Spannungen, Handelskriege oder den Brexit. Vor allem die Industrie sei aktuell anfällig, während sich die Dienstleister widerstandsfähiger zeigten.

Region/Index Februar Prognose Februar Vormonat

(final) (vorl)

EURORAUM

Gesamt 51,9 51,4 51,4 51,0

Verarb. Gew. 49,3 49,2 49,2 50,5

Dienste 52,8 52,3 52,3 51,2

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 47,6 47,6 47,6 49,7

Dienste 55,3 55,1 55,1 53,0

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,5 51,4 51,4 51,2

Dienste 50,2 49,8 49,8 47,8

ITALIEN

Verarb. Gew. 47,7 47,2 --- 47,8

Dienste 50,4 49,5 --- 49,7

SPANIEN

Verarb. Gew. 49,9 51,7 --- 52,4

Dienste 54,5 54,3 --- 54,7

(in Punkten)

