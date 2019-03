Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im weiteren Wochenverlauf dürften vor allen Dingen die am Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten aus den USA Beachtung finden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit einem Stellenaufbau von 185.000 dürfte zwar nicht an das starke Plus von 304.000 aus dem Januar angeknüpft worden sein. Gemessen an der hohen Auslastung am Arbeitsmarkt wäre dies aber ein "solider" Anstieg. Nachdem die Arbeitslosenquote im Januar auf 4,0% angezogen sei, dürfte es im Februar schon wieder zu einem Rückgang auf 3,8% gekommen sein. Der Anstieg zum Jahresstart sei auch bedingt durch die Schließung einer Reihe von US-Regierungsbehörden (Stichwort: Shutdown) gewesen, die mittlerweile der Vergangenheit angehöre. ...

