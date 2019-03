Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach den spürbaren Kursverlusten im Dezember konnten sich die globalen Aktienmärkte im Januar von ihren Tiefstständen erholen, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Im Monatsvergleich habe der MSCI World-Index in lokaler Währung um 7,7 Prozent zugelegt. Auch Rohstoffe seien freundlich ins neue Jahr gestartet. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar hätten sie 6,5 Prozent an Wert gewonnen. Den größten Preissprung hätten die Ölsorten Brent und WTI vollzogen. Entgegen dem positiven Trend habe Erdgas hingegen rund vier Prozent an Wert verloren, obwohl eigentlich alles für einen kräftigen Preisanstieg gesprochen hätte. Die Rekordkälte in Teilen der USA habe die Nachfrage fast auf ein Rekordniveau steigen lassen. Neben den hohen Minusgraden im Mittleren Westen hätten in rund 70 Prozent der US-Staaten Temperaturen unter Null vorgeherrscht. ...

