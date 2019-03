Um die richtige Mobilitätsstrategie Deutschlands ist ein Streit entbrannt. Zum einen schießen die Grünen gegen den Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, die FDP wiederum plädiert für Technologieoffenheit. Jede Partei verfolgt eine eigene Strategie. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Lungenärzten, die die in Deutschland geltenden Grenzwerte generell infrage stellt. Dass zwischen Diesel-Bashing und dem Hin- und Herschieben des schwarzen Peters die Automobilindustrie mit dem Rücken zur Wand steht, interessiert die Riege in Berlin nur wenig. Gerade der Automobilsektor, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, leidet unter den teils verfehlten Debatten und dem bevorstehenden Umbruch in der Branche.

Den vollständigen Artikel lesen ...