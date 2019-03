Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,10 Euro belassen. Der geplante Verkauf des Methacrylat-Geschäfts durch den Chemiekonzern sei strategisch positiv, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung mit drei Milliarden Euro übertreffe die jüngsten Schätzungen von Investoren, die bei unter 2,5 Milliarden Euro gelegen hätten./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 04:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-03-05/11:50

ISIN: DE000EVNK013