Mein Ziel, wenn ich jedes Jahr die CES (Consumer Electronics Show) besuche, ist es, die verborgenen Trends aufzudecken, die die Leser von The Motley Fool - wie dich - auf einige gute Investitionsmöglichkeiten aufmerksam machen könnten. Da ich nun etwas Zeit hatte, die Eindrücke der weltgrößten Technologiemesse zu verarbeiten, habe ich meine Gedanken in einem Video zusammengefasst, das dich direkt in das Las Vegas Convention Center verfrachtet … sowie auf die Straßen drum herum, in einem russischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...