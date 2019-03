(shareribs.com) New York 05.03.2019 - Die Analysten von IDC haben ihren jüngsten Bericht zu den globalen Investitionen in Blockchain-Lösungen veröffentlicht. Demnach sollen die Ausgaben in diesem Jahr um knapp 90 Prozent steigen. In ihrem jüngsten World Wide Semiannual Blockchain Spending Guide gehen die Analysten der International Data Corporation davon aus, dass die globalen Ausgaben für Blockchain-Lösungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...