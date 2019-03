Bonn (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Abkühlung lässt den deutschen Arbeitsmarkt bislang kalt, so die Analysten von Postbank Research. Wie am Freitag gemeldet worden sei, sei die Zahl der Arbeitslosen im Februar in saisonbereinigter Rechnung gegenüber dem Vormonat um 21 Tsd. Personen gesunken. ...

